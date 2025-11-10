Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak?

TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular başladı. Başvuruların ilk 5 gününde TCKN son rakamına göre başvurular alınacak. Yoğunluk yaşanmaması için alınan karar sonrası kamuoyunda TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanların başvuru tarihi ve günleri belli oldu.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başladı. Projeye yoğun bir katılım beklenirken TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak belli oldu. 

TCKN 0, 2, 4, 6, 8 OLANLAR NE ZAMAN TOKİ BAŞVURUSU YAPACAK?

Yoğunluk yaşanmaması nedeniyle TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ilk 5 gün TCKN son rakamına göre alınacak. İşte başvuru günleri:

‘’0’’ olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde

‘’2’’ olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde

‘’4’’ olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde

‘’6’’ olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde

‘’8’’ olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.

Uygulama 15 Kasım 2025 tarihinde sona erecek ve başvuru sistemi herkese açılacak.

TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak? - 1. Resim

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE TOKİ'YE NASIL BAŞVURULUR?

Konut başvurularının ilk 5 günü TCKN'ye göre başvurular alınacak. 5 günün ardından 15 Kasım'da başvuru sistemi herkese açılacak. TC kimlik numarasına göre sırasıyla 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar 10, 11, 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde başvuracak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

10 Kasım 2025'te başlayan başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 823 bin, İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı projenin 81 ilde yürütüleceği ilçeler de belli oldu. 

