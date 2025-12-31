Kaydet

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Taşıkara kırsal mahallesinde aniden rahatsızlanan bir vatandaşın hastaneye ulaştırılması için sağlık ekipleri ve mahalle sakinleri yoğun kar altında büyük bir çaba sarf etti. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun bir bölümünün kapanması üzerine adrese yönlendirilen 112 Acil Sağlık ambulansı ilerlemekte güçlük çekince ekipler yola yaya olarak devam etti. Sağlık görevlileri ve mahallede yaşayan vatandaşlar, hastayı dondurucu soğuktan korumak amacıyla battaniyeye sararak karla kaplı arazide el birliğiyle taşıdı. Metrelerce süren bu zorlu yolculuğun ardından bekleyen ambulansa ulaştırılan hasta, araç içerisinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

