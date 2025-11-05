TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları artacak mı, sabit mi kalacak? Ödeme planı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik sunulan yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği dikkat çekerken, ödeme sürecinde fiyatların sabit kalıp kalmayacağı gündemde yer alıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

500 bin sosyal konut projesinde ödemelerin sabit olmayacağı açıklandı. TOKİ uygulamalarında olduğu gibi bu projede de taksitler, memur maaş artış oranına bağlı olarak yılda iki kez güncellenecek. Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen artış doğrultusunda taksit tutarları yeniden hesaplanacak.

Toplam borç bakiyesi memur maaş katsayısına göre güncellenmiş olacak. Vatandaşlar, ödeme dönemlerinde güncel tutarlarla bilgilendirilecek.

500 BİN SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ SABİT Mİ KALACAK?

Taksitler yılda iki kez memur maaş katsayısı artışına göre güncellenecek. Böylece borç bakiyesi ve aylık ödeme miktarı düzenli olarak revize edilecek.

500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEMELERİ NASIL?

Proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Bu kapsamda, peşinat bedeli konutun satış fiyatına göre değişirken taksit tutarı da daire büyüklüğüne göre belirlenecek. İstanbul ve diğer illerde fiyatlandırma farklı uygulanacak.

Ayrıca şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emeklilere yüzde 20, 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere yüzde 10 ve gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL fiyatla satılacak. Bu konutlarda yüzde 10 peşinat sonrası aylık taksitler 6 bin 750 TL ile 9 bin 938 TL arasında değişecek.

İstanbul’da ise 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL olacak. Yüzde 10 peşinat sonrası taksit tutarları 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL seviyesinde olacak.