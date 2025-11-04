Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
18-30 yaş anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi?

18-30 yaş anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ&#039;ye başvurabilir mi?
500 bin sosyal konut projesinde 18-30 yaş başvuru şartları ve mülkiyet kriterleri netleşti. Genç kategorisi, gelir sınırı, başvuru takvimi ve ilk teslim tarihine ilişkin ayrıntılar gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18-30 yaş arası vatandaşların “anne veya baba üzerine kayıtlı konut bulunması" durumunda başvuru yapıp yapamayacaklarını açıkladı.

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmak amacıyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci yaklaşıyor. Bu nedenle özellikle 18-30 yaş genç sahiplerinin hangi şartlarda projeye başvurabileceği gündeme geldi.

18-30 YAŞ ARASI ANNE BABASININ ÜZERİNE EV OLANLAR TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Bakan Kurum'un açıklamasına göre 18-30 yaş aralığındaki kişilerin anne veya babaları üzerine kayıtlı bir konut varsa projeye başvuru yapmalarına izin verilmiyor. Bu yaş grubu "genç kategorisi" olarak değerlendirildiği için ailede mevcut bir konut bulunması gençlerin başvuru hakkını düşürüyor. Bu uygulamayla konuta erişimi olmayan gençlere öncelik verilmesi hedefleniyor.

30 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için durum farklı. 30 yaş sonrasında anne-baba üzerine kayıtlı konut olsa bile kişi projeye kendi adına başvurabiliyor. 

18-30 yaş anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi? - 1. Resim

ANNE VE BABASINA AİT EVİ OLAN 500 BİN KONUTA BAŞVURABİLİR Mİ?

30 yaş üstündeki kişilerin anne veya babalarının üzerinde konut bulunsa dahi başvuru yapabiliyor. Ancak 18-30 yaş grubunda şart daha sıkı uygulanıyor. Bu yaş aralığında anne ve baba üzerine ev bulunanlar 500 bin sosyal konuta başvuramıyor.

Öte yandan Bakan Kurum, mülkiyet şartının yalnızca konut için geçerli olduğunun altını çizdi. Araba başvuruya engel değil çünkü gayrimenkul sayılmıyor. Hisseli arsa durumunda ise başvuru sahibinin hissesine düşen değerin belediye rayicine göre 1 milyon TL'yi aşmaması gerekiyor.

18-30 yaş anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi? - 2. Resim

18-30 YAŞ ARASI 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Genç kategorisinde başvuracak kişilerin uyması gereken temel kriterler şu şekilde:

18-30 yaş arasında olmak, anne-baba üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve gelir sınırının aşılmaması. Gelir şartı net maaş üzerinden değerlendiriliyor. İstanbul'da aylık hane geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olmalı.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında e-Devlet ve kamu bankaları üzerinden alınacak. Kuralar Aralık ayı içinde çekilecek. Projede yüzde 10 peşinat, 240 ay vade seçeneği ve 6.750 TL'den başlayan taksit planı bulunuyor. İlk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

