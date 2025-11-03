Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli oldu

TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli oldu

- Güncelleme:
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'e yapılacak konutların hangi ilçelerde yer alacağı açıklandı. Başvuru takvimi, kontenjan dağılımı, peşinat ve taksit detayları da netleşirken vatandaşlar İzmir'de nerede yapılacak araştırıyor.

81 ilde hayata geçirilecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve uzun vade imkanıyla ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

İzmir'e yapılacak sosyal konutların ilçe ilçe dağılımı netleşirken, başvuru tarihleri, ödeme koşulları ve konut tipleri de belli oldu. Proje kapsamında İzmir'de toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İZMİR'DE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi dahilinde İzmir'e yapılacak konutların büyük kısmı nüfus yoğunluğu ve talep dikkate alınarak planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda yer seçiminde ulaşım, altyapı, deprem risk analizi ve kentsel gelişim kriterleri ön planda tutuldu. İzmir'deki konutların yatay mimariye uygun, sosyal alanları ve çevre düzenlemesi bulunan projeler şeklinde inşa edilmesi hedefleniyor.

İzmir'de yapılacak konutlar 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle projelendirildi. 1+1 dairelerin 55 metrekare, 2+1 dairelerin ise 65 ve 80 metrekare olarak üç farklı tipte inşa edilmesi planlanıyor. Konutların tamamında uygun ödeme koşulları, düşük peşinat ve 240 aya kadar vade imkanları sunulacak. Yapılacağı ilçeler ise belli oldu.

TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli oldu - 1. Resim

500 BİN KONUT İZMİR'DE NEREYE YAPILACAK?

İlk etapta inşaat çalışmalarının 2025'in son çeyreğinde başlaması planlanırken, hak sahiplerinin belirlenmesi için ilk kuraların Aralık 2025 sonunda çekilmesi bekleniyor. Teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla başlayacağı açıklandı.

Konut üretiminde belirlenen ilçeler, hem merkez hem de çevre ilçeleri kapsayacak şekilde açıklandı. Böylece, İzmir'in hem kuzey hem güney aksındaki ilçeleri projeden faydalanabilecek. Konutların ulaşım ağlarına yakın, altyapısı hazır bölgelerde yer almasına özen gösterildi.

TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli oldu - 2. Resim

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İZMİR'DE YAPILACAĞI İLÇELER

TOKİ tarafından açıklanan listeye göre İzmir'de sosyal konutların inşa edileceği ilçeler Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olacak. Böylece proje, şehrin hem sahil şeridini hem de iç bölge ilçelerini kapsayan geniş bir dağılımla hayata geçirilecek.

TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli oldu - 3. Resim

Bu ilçelerde yapılacak konut sayılarının nüfus yoğunluğu, gelişim alanı ve ihtiyaç durumuna göre belirlendiği ifade edildi. Proje kapsamında merkez ilçelerde yapılacak projelerin yanı sıra çevre ilçelerdeki yatırımların da bölgesel kalkınmayı desteklemesi amaçlanıyor. İzmir'de toplam 21 bin 20 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli oldu - 4. Resim

İZMİR TOKİ ÖDEME PLANI

55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

