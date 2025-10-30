Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri verilecek mi? Başvuru şartları netleşti

500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri verilecek mi? Başvuru şartları netleşti

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci yaklaşırken, vatandaşlar başvuru ücreti detaylarını merak ediyor. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yatırılacak 5 bin TL’nin kurada ismi çıkmayanlara iade edilip edilmeyeceği belli oldu.

Dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ev sahibi olma fırsatı sunacak olan TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım’da başlayacak. 81 ilde hayata geçirilecek projeye yoğun ilgi beklenirken, başvuru bedeli ve kura sonrası ücret iadesi konusu netlik kazandı. 

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİLECEK Mİ?

TOKİ tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, kurada ismi çıkmayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’lik başvuru ücreti geri ödenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kura sonuçlarının tamamlanmasının ardından iade işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek.

İade süreci, başvurunun yapıldığı banka üzerinden yürütülecek. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla ücretlerini geri alabilecek. Bu uygulama, önceki TOKİ kampanyalarında olduğu gibi vatandaşın hak kaybı yaşamaması için standart hale getirildi.

500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri verilecek mi? Başvuru şartları netleşti - 1. Resim

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALACAK MI?

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar yatırdıkları 5 bin TL başvuru bedelini geri alabilecek. TOKİ sisteminde yer alan başvuru bilgileri üzerinden yapılacak kontrollerin ardından kura sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte ücretler otomatik olarak iade edilecek.

İadeler genellikle birkaç gün içinde hesaba aktarılıyor. Ancak yoğunluk durumuna göre bu süreç uzayabiliyor. Ayrıca, şehit aileleri, gaziler, harp ve vazife malulleri gibi özel gruplardan zaten başvuru bedeli alınmayacak. Bu kişilerin başvuruları ücretsiz şekilde işleme alınacak.

500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri verilecek mi? Başvuru şartları netleşti - 2. Resim

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlendi. Bu ücret, başvuru sırasında ilgili banka hesabına yatırılacak. Başvuru sırasında gerekli kimlik bilgileri ve ikamet şartlarının sağlanması gerekiyor.

Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların bu tutarı konut bedelinden düşülüyor. Kurada çıkmayanlar ise herhangi bir kesinti olmadan aynı tutarı geri alabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

