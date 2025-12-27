Bu yıl internet üzerinden “hastalıklara iyi gelir”, “kansere çare”, “hızlı kilo verdirme” gibi yanıltıcı sağlık beyanlarıyla tüketiciyi aldatanlara yönelik 185 milyon lira para cezası uyguladı.

Sağlık Bakanlığı ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve biyosidal ürünler ile sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımlara ilişkin denetimlerini bu yıl da aralıksız sürdürdü. İnternet mecralarında ilaç satışı veya tanıtımı yaptığı belirlenen 1.418 internet sitesine erişim engellenirken, 1.599 site hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İnternet, televizyon ve sosyal medya gibi mecralarda, “hastalıklara iyi gelir”, “kansere çare”, “hızlı kilo verdirme” gibi tüketiciyi aldatıcı beyanlar kullanan 3 bin 407 site kapatıldı. Bu sitelerden 818’i hakkında aldatıcı nitelikleri sebebiyle Ticaret Bakanlığına bilgi verildi.

Mevzuata aykırı tanıtım ve satış yapanlara 185 milyon lira para cezası uygulandı. Ayrıca 22 kişi ve kuruluş hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

KOZMETİK DE MERCEK ALTINDA

Kozmetik ürünlerin güvenliği de mercek altına alındı. Bu yıl toplam 1.079 kozmetik ürün denetlendi. 764 ürünün uygunsuz, 35’inin riskli olduğu belirlendi. Firmalara toplam 12 milyon 309 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca ele geçirilen toplam 158 bin 566 sahte ve kaçak kozmetik ürünün imhası sağlandı.

Denetlenen 5 bin 821 tıbbi cihazın 883’ü uygunsuz, 18’i de güvensiz olduğu tespit edilerek, firmalara 34 milyon 213 bin lira ceza uygulandı.

Antimikrobiyal el spreyleri, antibakteriyel sabunlar gibi ürünlere yönelik 68 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde üç ürünün uygunsuz, 13 ürünün ise riskli olduğu belirlendi. Toplam 4 milyon 450 bin lira para cezası uygulandı.

