ABD merkezli Cargill Gıda Türkiye CEO’su Murat Tarakçıoğlu, Türkiye’nin küresel operasyonları için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Türkiye bizim için üretim ve tedarik üssü. Aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya açılan stratejik bir merkez. Bölgesel krizler veya yaptırım ortamları ne kadar karmaşık olursa olsun yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ÖMER TEMÜR - Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki gerilim; sadece askerî bir hareketlilik değil, aynı zamanda küresel ticaretin can damarları olan lojistik hatlar ve gıda tedarik zincirleri üzerinde de ciddi bir baskı oluşturuyor.

Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar ve sevkiyat rotalarındaki güvenlik riskleri, tarladan sofraya uzanan süreçte maliyet artışlarını ve operasyonel belirsizlikleri artırırken; Türkiye, stratejik konumu ve üretim kapasitesiyle uluslararası firmalar için “güvenli bir liman” olarak öne çıkıyor.

Murat Tarakçıoğlu

ABD merkezli Cargill Gıda Türkiye CEO’su Murat Tarakçıoğlu, Türkiye’nin küresel operasyonları için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Cargill olarak Türkiye’de 65 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Bugün 720 kişilik ekibimizle; Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’daki tesislerimizle yalnızca üretim yapan bir şirket olmayı değil; ülkemizin ekonomisine, tarımına ve sanayisine uzun vadeli katkı sunan, onunla birlikte büyüyen bir yapı olmayı önemsiyoruz. Türkiye’den META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesini yönetiyor, tedarikimizin yüzde 90’ını bu ülkeden sağlıyor ve buradan 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’deki operasyonlarımız bu küresel yapının içinde güçlü, güvenli ve stratejik bir üretim ve tedarik üssü niteliği taşımaktadır. Türkiye bizim için sadece bir pazar değil; Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya açılan stratejik bir merkezdir. Bölgesel krizler veya yaptırım ortamları ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ekonomisine ve potansiyeline yönelik güvenimiz devam ediyor; yatırımlarımızı, uyum ve risk yönetimi prensiplerine bağlı kalarak sürdürüyoruz” dedi.

Orta Doğu’daki siyasi risklerin ihracat fiyatlarında baskı oluşturduğuna dikkati çeken Tarakçıoğlu, “Cargill olarak bu tür jeopolitik belirsizlikleri yönetmek için küresel ölçekte entegre bir risk yönetimi yapısı işletiyoruz. Bu yapı alternatif tedarik kaynaklarının devreye alınması, lojistik hatlarda esneklik sağlanması, fiyatlama stratejilerinin dinamik bir şekilde güncellenmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması gibi çok boyutlu çözümler içeriyor. Bu kapsamda, ABD’deki merkezimizle koordine olarak her bölge için özel risk değerlendirmeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarakçıoğlu ayrıca, yeni yatırımlarla birlikte üretim süreçlerini daha rekabetçi hâle getireceklerini, Türkiye’nin ihracat potansiyelini katma değerli ürünlerle büyütmeye odaklandıklarını söyledi.

Tarakçıoğlu, “Pendik Nişasta Sanayi’nin kalan %50 hissesini satın almamız, Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenin nişanesidir. Bu hamle ile Türkiye’den bölge ülkelerine yapılacak ihracatı artırmayı ve katma değeri daha yüksek ürünlerle büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

