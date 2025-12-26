Bilim insanları Alzheimer ve demans hastalıkları için gelecek 5 ile 10 yıl içinde tamamen iyileştirici bir kür bulunabileceğini açıkladı. Araştırmacılar, "lecanemab" ve "donanemab" gibi yeni nesil ilaçlar ve laboratuvarda geliştirilen "mükemmel insan beyni modeli" sayesinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmanın ve iyileşmesinin mümkün olacağını açıkladı.

İskoç araştırmacılar, demansa karşı hayat değiştiren tedavilerin önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde ortaya çıkabileceğini ve uzun vadede hastalığın tedavi edilip ortadan kaldırılabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, demans araştırmalarındaki ilerlemeler sayesinde hastalığın artık sadece yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olarak görülmediğini, nihayetinde tedavi edilebilecek, önlenebilecek ve potansiyel olarak iyileştirilebilecek bir rahatsızlık olduğunu belirtti.

DÜNYADA YAKLAŞIK 55 MİLYON KİŞİ DEMANSLA YAŞIYOR

Bununla birlikte, dünyada şu an yaklaşık 55 milyon kişinin demans ile birlikte yaşadığı düşünülüyor ve bunların çoğunluğunun aynı zamanda Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu sayının önümüzdeki on yılda önemli ölçüde artmasını bekliyor. Yakın zamana kadar tedavi seçenekleri semptomları hafifletmekle sınırlıyken, artık hastalığın kendisini yavaşlatma veya değiştirme hedefine odaklanılıyor.

Bilim insanları tarih verdi! Demansı tamamen iyileştirecek kür geliyor

"HASTALIK TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, gelecekte Alzheimer'ın ilerlemesini durdurmanın, başlamasını önlemenin ve daha uzun bir zaman diliminde halihazırda semptomları gelişmeye başlayan kişileri tedavi etmenin mümkün olabileceğini ifade etti. Dr. Clare Durrant, alanda gerçek bir iyimserliğin olduğunu belirterek, “Elimizdeki kanıt, bunun bir hastalık olduğunu gösteriyor ve geçmiş deneyimlerden hastalıkların tedavi edilebildiğini biliyoruz” dedi.

“MÜKEMMEL İNSAN BEYNİ MODELİ”

Dr. Durrant ve ekibi, sağlıklı beyin dokusunu, hastalıktan ölen kişilerin beyinlerinden çıkarılan amiloid ve tau gibi toksik proteinlere maruz bırakarak, "mükemmel insan beyni modeli" üzerinde çalışıyor. Bu yöntemle sinapsların nasıl hasar gördüğünü ve bu hasarın nasıl engellenebileceğini gözleniyor. Dr. Durrant şu anki araştırmaların iyi gittiğini ve demans için bir kür bulmaya çok yaklaştıklarını vurguladı.

Bilim insanları tarih verdi! Demansı iyileştirecek kür geliyor

YENİ İLAÇLAR ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Edinburgh Üniversitesi Keşif Beyin Bilimleri Merkezi Direktörü Profesör Tara Spires-Jones da bu iyimserliği paylaşıyor. Kısa vadede hastalığın ilerlemesini anlamlı ölçüde yavaşlatabilecek veya durdurabilecek tedavilere sahip olacaklarına inandığını belirten Spires-Jones, “Uzun vadede demanstan tamamen kaçınabilmeliyiz ve umarım semptomları olan kişiler için de bir tedaviye ulaşırız” dedi.

Spires-Jones'a göre, semptomları tedavi etmek yerine Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatan ilk hastalık modifiye edici ilaçlar olan lecanemab ve donanemab'ın ortaya çıkışı, demans araştırmalarının kültürünü tamamen değiştirdi. Bu durumun, daha fazla fon, bilim insanı ve pahalı klinik deneyler için gerekli olan ilaç şirketlerini alana çektiğini ekledi.

Bilim insanları tarih verdi! Demansı tamamen iyileştirecek kür geliyor

Alzheimer Derneği Baş Politika ve Araştırma Sorumlusu Profesör Fiona Carragher ise, "Araştırma ve inovasyonun onlarca yıllık birikiminin meyve vermeye başladığına nihayet güvenebiliriz. Demansı yeneceğiz" ifadeleriyle umutlu tabloyu destekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası