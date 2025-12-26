İtalya’nın Abruzzo bölgesinde yer alan Pagliara dei Marsi köyünde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez bir bebek dünyaya geldi. Nüfusu 20’ye kadar düşen köyde adeta bayram havası eserken, bebeğin annesi Cinzia Trabuco, "Köyün varlığından haberi olmayan insanlar bile sadece Lara’yı görmek için buraya geliyor.” ifadelerinde bulundu.

İtalya’nın dağlık bölgesinde bulunan ve nüfusun kedilerden daha az olduğu Pagliara dei Marsi köyünde 30 yılın ardından ilk kez bir bebek dünyaya geldi. The Guardian’ın haberine göre, mart ayında Lara Bussi Trabbuco’nun dünyaya gelişiyle köyün nüfusu 20’ye yükseldi.

Bir müzik öğretmeni ve inşaat işçisinin kızları olan Lara, kısa sürede köy halkının ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: The Guardian

“SADECE LARA’YI GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR”

Lara’nın annesi Cinzia Trabucco durumu, “Köyün adını daha önce duymamış insanlar bile sadece Lara’yı görmek için buraya geliyor. Henüz dokuz aylık ama şimdiden meşhur oldu,”diyerek açıkladı.

30 yıl sonra bir bebeğin doğması, umudun sembolü olarak görülse de İtalya’nın genelindeki karamsar tabloyu değiştirmiyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü (Istat) verilerine göre, İtalya’da 2024 yılında doğum sayısı 369 bin 944 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Aile başına düşen çocuk sayısı ise 1,18 ile AB genelindeki en düşük oranlardan biri oldu. Yetkililere göre bu düşüş; işsizlik endişesi, genç nüfusun yurt dışına göç etmesi, çalışan annelere yetersiz destek gibi nedenlere dayanıyor.

Kaynak: The Guardian

“NESİL DEĞİŞİMİ YOK”

Pagliara dei Marsi Belediye Başkanı Giuseppina Perozzi, köyün ciddi bir nüfus kaybıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “Nesil değişimi yok, yaşlı nüfus giderek azalıyor. Lara’nın doğumu bu yüzden çok kıymetli,” dedi. Perozzi, Lara’nın ailesine teşekkür ederek bu örneğin başkalarına da ilham vermesini umduğunu söyledi.

Aile, İtalyan hükümetinin “demografik kış” olarak tanımladığı krize karşı başlatılan ‘doğan her çocuk için 1000 euroluk tek seferlik bebek bonusu’ ve aylık yaklaşık 370 euro çocuk desteği aldığını söylüyor. Ancak Lara’nın annesine göre söz konusu teşvikler yeterli değil. Anne, "Tüm sistemin devrim niteliğinde bir değişikliğe ihtiyacı var. Vergilerin yüksek olduğu bir ülkeyiz ama bu, iyi bir hayat kalitesine veya iyi sosyal hizmetler oalrak geri dönmüyor.” şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası