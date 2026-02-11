BYD’nin ülkemizde de satışta olan modeli Atto 3 kapsamlı bir revizyondan geçirildi ve Atto 3 EVO adıyla tanıtıldı. Elektrikli SUV artık daha yüksek güç, büyük batarya, uzun menzil ve yüzsek hızlı şarj sunuyor.

Çinli elektrikli otomobil markası BYD'nin yeni modeli Atto 3 Evo'yu resmen tanıttı. Ülkemizde de satışta olan Atto 3, yeni EVO modeliyle BYD’nin e-Platform 3.0 altyapısına geçiş yapıyor.

BATARYA VE ŞARJ HIZI ARTTI

Model arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarıyla geliyor. Yeni model 74,8 kWh kapasiteli BYD Blade Batarya ile birlikte 800V elektrik mimarisi ile sunulacak. Böylece aracın şarj hızı da 220 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 25 dakikada tamamlanıyor.

BYD Atto 3

0’DAN 100 3,9 SANİYE

Artış performans tarafında da devam ediyor. Tek motorlu Design versiyon 310 beygir güç ve 380 Nm tork sunarken, menzili ise 510 kilometre olarak vadediliyor. Araç, 0’dan 100’e hızlanmasını ise 5,5 saniyede tamamlıyor.

Dört tekerlekten çekişli çift motorlu Excellence versiyonunda 443 bg (330 kW) güç ve 560 Nm tork ile 0’dan 100’e 3,9 saniyede hızlanıyor.



Yeni platformla birlikte bagaj hacmi 490 litreye kadar çıkarılmış. Arka koltuklar yatırıldığında ise 1360 litrelik alan ortaya çıkıyor. Ayrıca elektrikli araçların sağladığı avantajlardan biri olan ön kaputun altında da 101 litrelik ekstra bir alan bulunuyor.

Atto 3

ELEŞTİRİLEN GÖSTERGE EKRANI DEĞİŞTİ

İç mekanda ise BYD Atto 3’ün en çok eleştirilen noktalarından biri olan sürücü gösterge paneli artık 8.8 inçlik daha büyük bir ekrana dönüştü. Orta da ise devasa 15,6 inçlik dokunmatik ekran yine yer alıyor. Google Haritalar, Google Play, Google Asistan entegrasyonu ve yapay zeka destekli sesli asistan komutları algılayabiliyor.

Head-up display, 360 derece kamera sistemi, kablosuz şarj, ısı pompası, ısıtmalı koltuklar ve V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi donanım tarafında öne çıkıyor.

Ayrıca yedi hava yastığı, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı, çarpışma önleme ve trafik işareti tanımlama sistemleri standart olarak sunuluyor.

İşte fiyatı ve çıkış tarihi! BYD Atto 3 EVO tanıtıldı

BYD ATTO 3 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Avrupa’da siparişe açılan BYD Atto 3 EVO’nun ilk teslimatları bahar aylarında başlayacak. Türkiye için tarih ve fiyat olarak henüz net bir bilgi yok.



BYD Atto 3’ün 150 kW Desing versiyonu ülkemizde 2.249.000 TL’den satılıyor.

