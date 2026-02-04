Türkiye’de otomobil satışları geçen ay 61 bin 55 adet olurken, bunun 11 bin 304 adedi elektrikli araçlardan oluştu. Çinli BYD “elektrikli” pazarında yeni yıla 3 bin 864 adet satışla lider başladı. En yakın takipçisi TOGG ise geçen ay 2 bin 29 adet satış rakamına ulaştı. Modeller bazında da “Atto 2” ve “Sealion 7” ile ilk 2’de yer alan BYD, “en çok satan ilk 10 elektrikli” araba listesine 4 farklı model ile girdi.

ÖMER FARUK BİNGÖL — Otomobil satışları 2026 yılına hızlı başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de otomobil satışları Ocak 2026’da 61 bin 55 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın ocak ayına göre %9,14’lük bir artışa işaret etti.

Ocak ayında toplam satışların 11 bin 304 adedini elektrikli araçlar temsil etti. Elektrikli otomobillerin payı %18,5’e yükseldi. 2025 yılının ilk ayında elektrikli araçların ağırlığı %11,1 olmuştu.

Togg T10F

MARKALAR BAZINDA İLK 10

Ocak ayında en fazla satış yapan elektrikli araç markaları şöyle sıralandı:

1-BYD – 3 bin 864 adet

2-TOGG – 2 bin 29 adet

3-SsangYong – 910 adet

4-Volvo – 834 adet

5-Tesla – 490 adet

6-Hyundai – 414 adet

7-Citroën – 409 adet

8-Opel – 329 adet

9-Mini – 324 adet

10-Mercedes Benz – 309 adet

BYD Atto

MODELLER BAZINDA İLK 10

Yine geçen ay elektrikli araç pazarında en çok tercih edilen modeller ise şunlar oldu:

1-BYD Atto 2 – Bin 382 adet

2-BYD Sealion 7 – Bin 217 adet

3-TOGG T10X – Bin 90 adet

4-TOGG T10F – 939 adet

5-SsangYong Torres – 910 adet

6-BYD Seal U – 596 adet

7-Volvo EX30 – 587 adet

8-Tesla Model Y – 490 adet

9-Mini Countryman – 324 adet

10-BYD Seal – 283 adet

BYD Seal

İLK 10’DA 4 BYD

Markalar bazında geçen ayın lideri olan Çinli üretici BYD; ‘Atto 2’ ve ‘Sealion 7’ ile modeller bazında da ilk ikide yer almayı başardı. BYD’nin modeller bazında ilk 10 listesine 4 araçla girmesi de dikkat çekti.

“Elektrikli” satışında marka ikincisi olan TOGG ise, T10X ve T10F modelleri ile üçüncü ve dördüncü sıraya yerleşti ve BYD’nin en yakın takipçisi oldu.

SsangYong markası sürpriz şekilde ocak ayında üçüncü olurken, Torres de modeller sıralamasında ilk 5’e girdi.

