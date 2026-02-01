Yerli otomobil markası Togg, şubat ayına özel finansman kampanyasıyla otomobil almak isteyenlerin gündemine oturdu. %0 faizli kredi seçenekleri ve farklı vade alternatifleri sunan kampanya, bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsıyor. Hangi Togg modellerinin bu fırsattan yararlanabileceği merak ediliyor.

Elektrikli otomobil pazarında Türkiye’nin öne çıkan markalarından Togg, 2026 yılına avantajlı kredi seçenekleriyle girdi. Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, belirli modeller için sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, daha yüksek tutarlar için alternatif finansman seçenekleri de dikkat çekiyor.

TOGG'DAN ŞUBAT 2026'YA ÖZEL YÜZDE SIFIR FAİZLİ KREDİ FIRSATI!

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapmak amacıyla şubat ayında da finansman desteğini sürdürüyor. Stoklarla sınırlı olarak duyurulan kampanya kapsamında, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için %0 faizli kredi seçenekleri sunuldu. Böylece kullanıcılar, yüksek peşinat gerektirmeden Togg modellerine daha kolay ulaşabilecek.

Kampanya çerçevesinde özellikle 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri öne çıktı. Togg, bu adımıyla elektrikli otomobile geçişi teşvik etmeyi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Şubat ayına özel olarak hazırlanan finansman desteği, piyasadaki güncel kredi koşulları dikkate alındığında önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

HANGİ MODELLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Togg’un paylaştığı bilgilere göre kampanya kapsamında T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonları için 750 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu seçenek, 12 ay vadeli olup aylık 62 bin 500 TL geri ödeme planı ile dikkat çekiyor. Ayrıca T10X V2 modeli için 500 bin TL’ye %0 faizli, yine 12 ay vadeli ve aylık 41 bin 667 TL geri ödemeli alternatif de bulunuyor.

Bireysel kullanıcılar dilerlerse T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL krediye %2,37 faizli 48 ay vadeli 68 bin 292 TL aylık geri ödemeli; T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin TL krediye %2,41 faizli 48 ay vadeli 52 bin 722 TL aylık geri ödemeli ya da T10X ve T10F 4More versiyonu için 1 milyon 500 bin TL krediye %2,32 faizli 36 ay vadeli 68 bin 870 TL aylık geri ödemeli seçenekten de yararlanabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin TL krediye %2,69 faizli 48 ay vadeli 49 bin 798 TL aylık geri ödemeli; T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için 1 milyon 900 bin TL krediye %2,66 faizli 48 ay vadeli 72 bin 351 TL aylık geri ödemeli imkân sunuluyor.

Bunun yanı sıra Togg, şubat ayı itibarıyla Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan yeni beyaz rengi “Seyhan”ı da ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Togg halihazırda Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilhamla 6 bölgeyi temsilen “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya”, “Pamukkale”, “Urla”, “Ayder” ve “Mardin” renklerini kullanıcıların ilgisine sunarken, Akdeniz bölgesini de “Seyhan” rengiyle yolculuğuna dahil etti. Kullanıcılar, T10X ve T10F cihazlarında “Seyhan”ı da tercih edebilecek.

