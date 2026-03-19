Ramazan Bayramı yaklaşırken hem alışveriş hem de seyahat hareketliliği hız kazandı. Ancak bu yoğunluk, dolandırıcıların ve fırsatçıların da iştahını kabartıyor. Özellikle tatlı ve gıda alışverişlerinden araç kiralamaya, yapay zekâ destekli dolandırıcılık girişimlerine kadar birçok alanda vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

AÇIK ÜRÜN VE UCUZ TATLI UYARISI

Ramazan Bayramı öncesi baklava, çikolata, şeker ve lokum satışları artarken, uzmanlar açıkta satılan ürünler ile ucuz tatlılara karşı tüketicileri uyardı. İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Bahattin Buğdaycı “Vatandaşlarımızın özellikle gıda ürünlerinde yalnızca fiyat odaklı hareket etmemelerini tavsiye ediyoruz. Aşırı ucuz, içeriği belirsiz ve üretim yeri belli olmayan ürünlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Alışveriş yaparken mutlaka ürünün etiket bilgilerine bakılmalı. Açıkta satılan, ambalajsız veya menşei belli olmayan ürünlerden uzak durulması önemli” dedi.

Bayramda dikkat! Hem sağlığınızı hem paranızı kaptırmayın!

BEZELYE, YER FISTIĞI VE KABAK ÇEKİRDEĞİ…

Öte yandan merdiven altı üretimlerde bezelyenin yanı sıra yer fıstığı ve kabak çekirdeği içi de yeşil gıda boyasıyla Antep fıstığı gibi kullanılabiliyor. Adana’da tatlıcılık yapan Zeynep Geyik “Ucuz tatlı yemeyin diyoruz. Çünkü yer fıstığını boyayıp, fıstık olarak bize yediriyorlar. Gıda boyası yeşil renk verdiği sürece her şeye katılabilir. İlla yer fıstığı olmasına da gerek yok, kabak çekirdeği bile olsa hiç sıkıntı yok. Gıda boyası yeşil renk verdiği için her türlü şeyde kullanılıyor. O yüzden kaliteli, bilinir ve güvendiğiniz yerlerden tatlılarınızı alın” diye konuştu.

KİRALAMA SİTELERİ KOPYALANIYOR!

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ve okulların tatil olmasıyla birlikte araç kiralama taleplerinde artış yaşandı. Uzmanlar, internet üzerinden yapılan kiralamalarda dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayarak site adresinde birkaç harf değişikliği yaptığı ve düşük fiyat vaadiyle vatandaşlara ulaştığı belirtildi. Rezervasyon bahanesiyle WhatsApp üzerinden IBAN gönderilerek para talep edildiği ifade edilirken, vatandaşların tanımadıkları internet siteleri ve firmalara karşı dikkatli olması istendi. Bayram döneminde araçların günlük fiyatlarının yaklaşık 1.500 liradan başlayıp 3 bin lira seviyelerine kadar çıktığı belirtilirken, araç teslimi sırasında video kaydı yapılmasının da muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçebileceği ifade edildi. Araç kiralama işletmecisi Murat Demirkul “Vatandaşlardan para talep ettiklerinde ‘aracın ücretini siz bize gönderin biz vale ile aracınızı kapınıza kadar göndereceğiz’ diyorlar. Bu tür söylemlere itibar etmemeleri gerekiyor” dedi. KONYA İHA

YAPAY ZEKÂ İLE DOLANDIRILMAYIN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zekâ destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.



