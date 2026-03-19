İran’ın teslim olmaması üzerine ABD ile İsrail, ekonomik altyapıya yönelik saldırılara başladı. Buşehr, Aseluye ve Güney Pars’taki tesisler hedef alındı...

ABD ve İsrail’in saldırdığı İran karşılık vermeye devam ediyor. İran’ın beklenmeyen direnişi ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmalara yansıdı. Washington Post gazetesi (WP), ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliğinin ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmayı ele geçirdi. Yazışmada, eski İran lideri Ali Hamaney’in saldırılarda hayatını kaybetmesine ve ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına rağmen Tahran yönetiminin “kırılmadığı” ve “sonuna kadar savaşmaya hazır” olduğu yönündeki İsrail değerlendirmesi yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Bunun ardından ABD ve İsrail, İran’ı diz çöktürmek için enerji tesislerine saldırmaya başladı. Önceki gece İran’ın güneyindeki Buşehr Nükleer Tesisine yapılan saldırı için İsrail basını “Ekonomik altyapıya yönelik ilk bomba” yorumunda bulundu. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan bir yetkili, söz konusu saldırının ABD ile koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Bunun ardından dün İran’ın Aseluye şehrindeki petrol rafinerileri hedef alındı. Gaz tanklarıyla birlikte tesislerde hasar meydana gelirken diğer saldırıda ise dünyanın en büyük doğalgaz sahasının bulunduğu Güney Pars vuruldu. İHA'larla düzenlenen saldırıda, doğalgaz sahasının 3’üncü ve 6’ıncı fazları hedef alındı. Saldırıların ardından sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Trump “İran’ı hızla saf dışı bırakıyoruz” dedi. Trump bir başka paylaşımında ise İran saldırılarına destek vermeyen ülkelere "aptallar" dedi.

MİSİLLEME SALDIRISI

Bu arada Tahran yönetiminin ülkenin ‘gölge lideri’ Ali Laricani’nin öldürüldüğünü doğrulamasının ardından İran ordusu ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırısı başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını duyurdu. İsrail’in Hayfa, Tel Aviv ve Beerşeba şehirlerinde önce sirenler ardından da hava savunma sistemleri devreye girdi. Tel Aviv semalarında güçlü patlama sesleri duyulurken Ramat Gan banliyösünde düşen füze parçaları sebebiyle iki kişi hayatını kaybetti. Böylece savaşta ölen İsraillilerin sayısı 15’e yükseldi.

Trump enerjiyi kesti! İran'a diz çöktürme saldırıları

“SÜRPRİZLER GELİYOR”

“İsrail’de 100’den fazla askerî ve güvenlik hedefini balistik füzelerle vurduk” açıklamasını yapan İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ilerleyen günlerde ABD-İsrail hedeflerine karşı daha modern silahlar kullanacaklarını söyledi.

DMO’ya bağlı Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Ali Abdullahi ise, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak “Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok ‘sürpriz’ açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin” dedi.

