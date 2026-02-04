Ekmek ve simit zammıyla ilgili yeni kararlar alındı. Bundan böyle bir fiyat artışlarında son söz Ticaret Bakanlığı'nda. Bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak, zam oranı da enflasyonu geçemeyecek. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ekmek ve simit zammında yeni dönem başladı. Düzenlemeye göre, ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme sürecinde onay Ticaret Bakanlığı'nda olacak.

BAKANLIK ONAY VERMEZSE ZAM YOK

Kararla birlikte ekmek ve simit zammında son sözü bakanlık söyleyecek. Bakanlığın onay vermez ise zam yapılamayacak. Zam yapılacaksa da enflasyonu geçemeyecek.

Yönetmelikte, simit ve ekmek için konulan özel maddede şöyle denildi:

“Simit ile ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulu tarafından maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınır. Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife ilk toplantıda meclisin onayına sunulur, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilir.”

ENFLASYON DETAYI

Maddeye göre, Ticaret Bakanlığı yeni fiyat tarifesine olumsuz görüş verirse, ilgili oda tekrar uzlaşma komisyonunun toplayacak ve yeni tarifeyi belirleyecek. Maddede, bu iki üründe fiyat artışı için enflasyon hedeflerinin dikkate alınması gerektiği ayrıca belirtildi. Maddede şöyle denildi:

"Uzlaşma komisyonu; değerlendirmesini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kâr marjları ile Orta Vadeli Programda yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulundurur. Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği üzerine veya uzlaşma komisyonuna başvuru süresinin tamamlanması üzerine yürürlüğe girer. Odalar, tarifeleri serbest bırakamaz ve tarife vermekten kaçınamaz. Tarifelerde yer alan fiyatlar, azami hadleri gösterir.”

