Türkiye genelindeki kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü. Ovacık ve Hakkari başta olmak üzere birçok merkezde ise kar kalınlığı 150 santimetrenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 211, Ovacık'ta 210, Hakkari'de 200, Ergan'da 195, Kartalkaya'da 180, Nemrut'ta 164, Yıldızdağı'nda 152, Sarıkamış'ta 149, Kümbet'te 131, Konaklı'da 128, Uludağ'da 120, Yedi Kuyular'da 105, Yalnızçam'da 104, Erciyes'te 92, Murat Dağı'nda 88, Keltepe'de 72, Davraz'da 68, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Ilgaz'da 58, Hesarek'te 38, Gevaş Abalı'da 34, Denizli ve Süleymaniye'de 32, Hazarbaba'da 25, Kartepe'de 19, Mersivan'da 12, Akdağ'da 8 ve Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

