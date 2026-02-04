Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan New York Knicks, deplasmanda Washington Wizards'ı 132-101 yenerek, üst üste 7'nci galibiyetini elde etti.

NBA'de Capital One Arena'da konuk olduğu Washington Wizards'ı 132-101 mağlup eden New York Knicks, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Knicks'te Mikal Bridges 23, Jalen Brunson 21 sayı üretirken, Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribauntla double double yaptı. 11 maçtır Knicks karşısında kazanamayan Wizards'ta Will Riley 17, Bub Carrington ve AJ Johnson 14 sayı kaydetti.

31 Aralık 2025 - 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynadığı 11 maçın 9'unu kaybeden Knicks, 7 maçlık galibiyet serisiyle zirve mücadelesine döndü.

New York Knicks, 15 günde 7'de 7 yaptı

THUNDER SAHASINDA FARKLI KAZANDI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Orlando Magic'i 128-92 mağlup ederek, bu sezon 40 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Thunder pivotu Isaiah Hartenstein, 12 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, Isaiah Joe 22 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 20 sayı, 9 asistle takıma liderlik etti. Franz Wagner'in sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle üst üste 5'inci maçını kaçırdığı Magic'te ise Jalen Suggs 20, Paolo Banchero 17 sayı üretti.

ADEM BONA'DAN 11 SAYI

Philadelphia 76ers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 113-94 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini aldı.

Çaylak VJ Edgecombe'un 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği 76ers'ta; Andre Drummond 12 sayı, 11 ribauntla double double yaparken, milli basketbolcu Adem Bona ise 11 sayı, 7 ribaunt, 1 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu. Evinde üst üste 3'üncü maçını kaybeden Warriors'ta Gui Santos ve Pat Spencer 13'er sayı, Moses Moody 12 sayı kaydetti.

