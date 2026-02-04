Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev’in Antalya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda muştalı ve bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin davada mütaala açıklandı. Savcı, tahliye edilen 3 sanığın azmettirici olarak tutuklanmasını istedi. Dava sonrası konuşan Musayev “Bir kez daha bunun öldürmeye teşebbüs olduğu ortaya konuldu. Bugün dahi ameliyata ihtiyacım olduğu açıkça ifade edildi” dedi.

Geçen yıl Muay Thai Dünya Şampiyonası için Antalya’ya gelen Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, spor salonu önünde bıçaklı ve muştalı saldırıya uğramıştı. Karın bölgesi ve boğazından bıçaklanan Musayev ölümden dönmüştü.

Şampiyonaya damga vuran saldırıya ilişkin davanın üçüncü duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, ilk duruşmada tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın, tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun azmettiricileri oldukları gerekçesiyle tutuklanmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, adli kontrolle serbest bulunan Vugar A., Azer H. ve Elshan A.'nın olayın azmettiricileri olduğu kanaatine varıldığını belirterek, tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmalarını talep etti.

“TÜRK ADALETİNE İNANIYORUM”

Araz Musayev, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Savcılık tarafından bir kez daha bunun öldürmeye teşebbüs olduğu ortaya konuldu. Doktor kontrolünden geçirildim, bütün organlarımdaki hasarlar yeniden tespit edildi. Bugün dahi ameliyata ihtiyacım olduğu açıkça ifade edildi. Federasyonumun elimden alınmasına yönelik bu olay nedeniyle, sonuna kadar mücadele edeceğim. Türk adaletine inanıyorum.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl 28 Mayıs'ta IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Antalya'ya gelen Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, müsabakaların yapıldığı salonun giriş kapısında kendisini bekleyen iki şüpheli tarafından saldırıya uğradı.

Muştalı saldırı sonrası yere düşürülen Musayev, ardından karın bölgesi ve boğazından bıçaklandı. Musayev olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

GÖRÜNÜTLERİ ÇIKMIŞTI

Saldırı anı ise spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Musayev'in beklediği sırada yanına gelen bir kişi tarafından boynuna muşta ile vurularak yere düşürüldüğü, ardından yaşanan arbede ve kargaşa yer aldı.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında, saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı Azer H., Kemer'de yakalandı. Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynulla Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İ.G., Fuad B. ve Rashad S.'nin, saldırının ardından kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, kıyafet değiştirerek taksiyle Antalya Havalimanı'na gittikleri belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

A.R. ve K.K. havalimanında yakalanırken, Rusya'ya kaçtığı tespit edilen Eynulla B. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı, Rusya'da yakalanarak Interpol eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Fuad B. ve Rashad S.'nin, uçuş bulamayınca saç ve sakal tıraşı olup tekrar havalimanına döndükleri, burada gözaltına alındıkları belirlendi.

Soruşturma, Vugar A.'nın da gözaltına alınmasıyla genişletildi. A.R. ve K.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler "örgütlü şekilde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

