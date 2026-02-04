Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatısında hurda halde bulunan otomobil, yapılan ihbarla ortaya çıktı. Araştırmada aracın yaklaşık 20 yıl önce tamir için bitişikteki bir kaporta ustasına getirildiği, yaşanan anlaşmazlık sonrası kaporta ustası tarafından iş yerinin çatısına çıkarıldığı, buradan da yan iş yerinin çatısına aktarıldığı tespit edildi. Çatı onarımı için aracın kaldırılması gerektiğini ifade eden iş yeri sahibi, araç sahibinin otomobili almak istemediğini belirtip yasal süreç başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Bozkurt Sokak'ta bir iş yerinde traktör tamircisi olarak faaliyet gösteren kiracı, çatının akması nedeniyle iş yeri sahibi Berat Ertopuz'dan onarım yapılmasını talep etti. Çatıyı kontrol etmek üzere iş yerinin üzerine çıkan Ertopuz, burada hurda vaziyette bir otomobil bulunduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Ertopuz'un ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, aracın plakasından sahibine ulaştı.

Tamire geldi, 20 yıldır çatıda! "Sahibi almak istemiyor"

20 YIL ÖNCE BIRAKILMIŞ

Yapılan araştırmada, aracın yaklaşık 20 yıl önce bitişikte faaliyet gösteren bir kaporta ustasına tamir edilmek üzere getirildiği, tamir sürecinde araç sahibi ile usta arasında anlaşmazlık yaşandığı daha sonra aracın kaporta ustası tarafından iş yerinin çatısına çıkarıldığı, buradan da yan iş yerinin çatısına aktarıldığı öğrenildi.

"ARAÇ SAHİBİ ALMAK İSTEMİYOR"

İş yeri sahibi Berat Ertopuz, gazetecilere, aracın kaldırılmasını talep ettiklerini belirterek, "Çatımızın onarımını yapabilmemiz için aracın buradan kaldırılması gerekiyor. Polis ekipleri aracın sahibine ulaştı ancak araç sahibinin aracı almak istemediğini öğrendik. Konuyla ilgili savcılığa başvuruda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

