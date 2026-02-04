Beşiktaş'ın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den renklerine bağladığı Junior Olaitan, kulüp tarihindeki 196'ncı yabancı futbolcu oldu. 23 yaşındaki orta saha, "siyah-beyazlı takımın ilk Beninli futbolcusu" olarak dikkat çekti.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların kış transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Junior Olaitan, kulüp tarihinin 196'ncı yabancı futbolcusu oldu.

KARİYERİ

Junior Olaitan, Ocak 2022'de Benin ekiplerinden Ayema'dan Fransa'nın Niort takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı. 3,5 sezon top koşturduğu Fransa'da Troyes ve Grenoble'da da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan ağustos ayında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

Beşiktaş, Junior Olaitan ile 3.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkati çeken Olaitan, siyah-beyazlıların radarına girdi. Beşiktaş, yapılan görüşmelerin ardından Beninli futbolcu ile 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncuyu renklerine bağladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Beşiktaş evinde geri döndü: Maçta üç gol ve bir kırmızı kart

BEŞİKTAŞ TARİHİNDE İLK BENİNLİ FUTBOLCU

Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu. Bugüne kadar 55 farklı ülkeden 195 futbolcu siyah-beyazlı formayı giyerken; Beşiktaş, ilk kez Beninli bir futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

BENİN MİLLİ TAKIMI'NDA 38 MAÇ

Beninli futbolcu Junior Olaitan, ilk milli maçına 2 Eylül 2021'de Madagaskar karşısında çıktı. Michel Dussuyer teknik direktörlüğünde Madagaskar'a karşı ilk kez milli formayı giyen Olaitan, 84'üncü dakikada oyuna dahil olmuş ve Benin Milli Takımı formasını terletmeye başlamıştı. Milli formayı A takım seviyesinde 38 defa giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ

Olaitan, Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı üçüncü oyuncu oldu. Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde şimdiye kadar Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan ile sözleşme imzaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası