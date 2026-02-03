Siyah-beyazlılarda Nuno Tavares ihtimali yeniden güçlü şekilde gündeme geldi. Devre arası transfer döneminin bitimine kısa süre kalırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Portekizli futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen, bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 11 karşılaşmada 541 dakika süre alan sol bek Nuno Tavares için yeniden girişimlere başladı.

TAVARES, BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Premier Lig temsilcisi Arsenal'den Ocak 2025'te 25 milyon euro bonservis karşılığında Lazio'ya transfer olan 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Nuno Tavares (Fotoğraf: Instagram)

SARRI'DEN "AYRILABİLİR" RAPORU

İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre; Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin de sol bekte görev yapan oyuncusunun devre arasında ayrılığına onay verdiği ifade edildi.

