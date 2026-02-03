Adana’da etkili olan sağanak yağış sonrasında yarılan toprak ve Sarıçam’daki alt yapı yetersizliği tehlikeyi yeniden gün yüzüne çıkardı. Dere yatağına yapılan su kanalının yetersiz olduğunu ifade eden mahalleli, heyelan ve taşkınlara dikkat çekti. Sorunun her yağışta sürdüğü belirtilirken, daha kuvvetli bir yağışta tüm mahallelerin sular altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

Cuma günü sağanak yağışın etkili olduğu Adana’da metrekareye 138 kilogram yağış düştü. Adana’nın Sarıçam ilçesi sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçe oldu. Sağanak sonrasında sitelerin bahçelerini su bastı, park halindeki araçlar ise sular altında kaldı.

SU KANALI YETERSİZ

Adana'da dere yatağına ev yapıldığını ve alt yapının yetersiz olduğunu belirten mahalle sakinleri, ilçede her yağmur sonrası benzer manzaraların yaşandığını söyledi.

Yağışın ardından dere yatağına yapılan su kanalının yetersiz olduğunu ifade eden mahalleli, ilçede yapılan atık su kanalının etrafında da heyelanlar olduğunu açıkladı.

“AYNI SORUNLARI TEKRAR YAŞIYORUZ”

Şehir planlamasında ciddi eksiklikler bulunduğunu belirten, Sarıçam'da oturan Avukat Yusuf Özer, şöyle konuştu:

Bir şehir planlanırken en az 100 yıllık veriler göz önünde bulundurularak yapılır. Sarıçam, Adana'nın en yeni ilçelerinden biri ve yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Ancak bırakın 100 yılı, 10 yıl bile planlanmadan aynı sorunları tekrar yaşıyoruz.

2009 SELİNİ HATIRLATTI

2009 yılında İstanbul'daki Ayamama Deresi'nde yaşanan sel felaketini hatırlatan Özer, "İkitelli'de 31 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada da kuvvetli bir sel yaşanması halinde ciddi can kayıpları olabilir" dedi.

SORUN ALTYAPI YETERSİZLİĞİ

"Bizim sıkıntımız yağmur değil, suyu yönetemiyoruz. Cadde ve sokaklara bakın, her yer beton ve asfaltla kaplı. Yağmur yağdığında suyun gideceği alan kalmıyor” diyerek sorunlara dikkat çeken Özer “Dere yatakları da kapatıldığı için su akacak yer bulamıyor ve binalar su altında kalıyor" diyerek uyardı.

TOPRAK ALANI YARILDI

Sarıçam'ın Adana'nın yüksek kesimlerinden biri olduğunu söyleyen Özer, ilçede dere yatağının yanındaki toprak alanın yarıldığını, daha fazlasının gerçekleşmesi durumunda mahallenin tamamını su basabileceğini ifade etti.

