İhlas Haber Ajansı • Karaman
Karaman’da korkunç saldırı! Oğlunu depoda kanlar içinde buldu
Karaman’da silah seslerini duyan A.S., oğlunu evin deposunda silahla vurulmuş halde buldu. Göğsünden yaralan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Karaman'da bir baba, müstakil evin bitişiğindeki depoda tüfekle göğsünden vurulmuş halde bulduğu 44 yaşındaki veteriner teknikeri oğlunun hastanede hayat mücadelesi verdiğini bildirdi.
- Karaman'da 44 yaşındaki veteriner teknikeri Ö.S., müstakil evin bitişiğindeki bir depoda tüfekle vurulmuş halde bulundu.
- Ö.S.'yi, silah sesleri üzerine depoyu kontrole giden babası A.S. buldu.
- Göğsünden vurulan Ö.S., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Ameliyata alınan Ö.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Karaman’da Urgan Mahallesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Müstakil evin bitişiğindeki depoda iddiaya göre A.S. silah sesleri duydu.
Depoyu kontrole giden baba, veteriner teknikeri olduğu öğrenilen 44 yaşındaki oğlu Ö.S.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ö.S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ameliyata alındı. Ö.S.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR