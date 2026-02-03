Karaman’da silah seslerini duyan A.S., oğlunu evin deposunda silahla vurulmuş halde buldu. Göğsünden yaralan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karaman’da Urgan Mahallesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Müstakil evin bitişiğindeki depoda iddiaya göre A.S. silah sesleri duydu.

Karaman’da korkunç saldırı! Oğlunu depoda kanlar içinde buldu

Depoyu kontrole giden baba, veteriner teknikeri olduğu öğrenilen 44 yaşındaki oğlu Ö.S.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ö.S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ameliyata alındı. Ö.S.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

