Polonya’da yargı sistemiyle ilgili tartışmalar yeni bir skandalla gündeme geldi. Uzun süredir boşandıklarını düşünen binlerce çift, devlet kayıtlarında hala evli göründüklerini öğrenince şok yaşadı.

HER ŞEY KÜÇÜK BİR KASABADA BAŞLADI

Olay, Ocak ayında Polonya’nın kuzeydoğusundaki Giżycko kasabasında patlak verdi. Daha önce boşanmış bir çift, rutin bir mal paylaşımı işlemi için mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme kayıtlarında çiftin hiç boşanmamış olduğu ortaya çıktı.

"NEO-YARGIÇ" KARARI KRİZİ TETİKLEDİ

Mahkeme, boşanma kararının geçmişte “neo-yargıç” olarak adlandırılan bir hakim tarafından verildiğini, bu nedenle hukuken yok sayılabileceğini iletti. Söz konusu yargıçlar, 2015-2023 yılları arasında iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi döneminde atandı.

Avrupa Birliği mahkemeleri, bu atamaların yargı bağımsızlığını zedelediğine hükmetmişti. Şimdi ise bu kararlar zincirleme şekilde sorgulanmaya başladı.

ON BİNLERCE BOŞANMA RİSK ALTINDA

Polonya’da her yıl yaklaşık 57 bin boşanma kayda geçiyor. Uzmanlar, boşanma, miras ve mülkiyet davalarının büyük bölümünün tartışmalı sistemle atanan yargıçlar tarafından karara bağlandığını söyledi.

Hukukçulara göre , tek bir karar bile tüm sistemi sarsabilir. Wrocław’da görev yapan avukat Bartosz Stasik, "Kimse binlerce insana boşanmalarının, miraslarının veya kararlarının geçersiz olduğunu söylemek istemez" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

HÜKÜMET ÇÖZÜM ARIYOR, MUHALEFET YÜKLENİYOR

Başbakan Donald Tusk liderliğindeki hükümet, yargıdaki karmaşayı sınırlamak için yeni adımlar hazırlıyor. Bunlardan biri, çocuksuz çiftlerin mahkemeye gitmeden nüfus dairelerinde boşanabilmesini öngörüyor.

Adalet Bakanı Waldemar Żurek, ortaya çıkan tabloyu “çok rahatsız edici” olarak nitelendirdi. Krizin aile hayatı, mali düzen ve hukuki güvenliği doğrudan etkilediğini söyledi.

Muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi ise yaşananları hükümetin kurumsal çöküşüne bağladı.

Polonya’da binlerce kişi şimdi aynı soruyla karşı karşıya: Gerçekten boşandılar mı, yoksa kâğıt üzerinde hala evli mi sayılıyorlar?

Yargıdaki düğüm çözülmezse, boşanmaların yanı sıra miras ve mülkiyet davalarının da tartışmaya açılabileceği ileri sürüldü.

