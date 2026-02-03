Hakkari–Van kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü ve yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü.

Çığın düşmesiyle birlikte yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını tamamlamasını bekledi. Karayolları yetkilileri, çığın küçük çaplı olduğunu ve yapılan hızlı müdahale sayesinde yolun kısa sürede yeniden ulaşıma açıldığını açıkladı.

Yetkililer, bölgede çığla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

