İzmir’de 85 yaşındaki kadın, torununun kendisini darp ettiğini, evini hileyle üzerine geçirdiğini, emekli maaşına el koyduğunu, çayına çamaşır suyu koyarak zehirlemeye çalıştığını iddia etti. İşte tüyler ürperten iddiaların perde arkası…

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Semra Şenkaya'nın 39 yaşındaki torunu K.Ş. hakkındaki iddiaları kan dondurdu. Yaşlı kadının torunu ile yaşadığı ev kentsel dönüşüme girdi. İddiaya göre, torunu yaşlı kadının evini kandırarak kendi üzerine geçirdi.

Torunu ve torunun eşi hakkında suç duyurusunda bulunan yaşlı kadın, torunun kendisine bıçak çektiğini ve karısıyla beraber dövdüğünü öne sürdü.

“DARP ETTİ, BIÇAK ÇEKTİ”

Torununun kendisini "müteahhit işlemleri" diyerek bankaya ve tapu dairesine götürdüğünü söyleyen yaşlı kadın, iddialarına şöyle devam etti:

Kredi çekmek için bankaya götürdüler, adıma kart çıkartıp emekli maaşımı ve birikimlerimi almışlar. Bu parayla araba almışlar. Tapuda ise müteahhit için imza attığımı sanıyordum ama evi karısının kardeşine satıp oradan devretmişler. Eşimden kalan evimi hileyle elimden aldılar.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşlı kadının diğer torunu Nevin Çak (40), anneannesinin iddiaları üzerine savcılığa giderek kardeşi K.Ş. ve karısı H.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

“UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK”

Anneannesinin maaşına kardeşinin el koyduğunu söyleyen Çak “Kimliği ve yaşlılık kartı yok edildiği için katarakt ameliyatını olamadı, işitme cihazını alamadı. Uzaklaştırma kararı aldırdık ama tehditler devam ediyor. Tek talebimiz elinden alınan evinin ve tedavi paralarının iade edilmesidir” dedi.

