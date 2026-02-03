MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" diyerek yine siyaset gündemini belirledi. Konuyla ilgili DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği umut hakkı ve kayyım ile ilgili tespitleri önemli ve değerlidir." diyerek iktidardan adım atmalarını beklediklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yine dikkat çeken çıkışlarda bulundu.

MHP'nin doğru yoldan ayrılmayacağını vurgulayan Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı küçük hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına izin vermeyecektir." dedi.

Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan, Ahmet Türk, Ahmet Özer ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sözleri ise gündem oldu. Devlet Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE İLK TEPKİ

Bahçeli'nin gündem olan çıkışına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan yorum geldi. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bakırhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizden önce bu kürsüde Bahçeli konuştu. Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği umut hakkı ve kayyım ile ilgili tespitleri önemli ve değerlidir. İktidar artık bu konuda adım atmalıdır."

