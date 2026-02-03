Kaydet

Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde ağır kış şartlarının hakim olduğu dağlık alanda yiyecek arayan bir kurt görüntülendi. Karlarla kaplı sarp arazide besin bulmaya çalışan yaban hayvanı, Doğa Koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir süre çevreyi kontrol ederek ilerleyen ve besin arayışını sürdüren kurdun, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu görüldü.

