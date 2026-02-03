Antalya'da Abdullah A. isimli şahıs, yaşadıkları tartışmanın ardından 37 haftalık hamile eşi Hatice A.'yı sağ ve sol dizinden vurarak yaraladı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca her yerde aranıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında Hatice A.(25) ile eşi Abdullah A. (33) arasında henüz tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., yanında bulundurduğu tabancayla 37 haftalık hamile eşinin sağ ve sol dizine ateş etti.

Silah seslerinin ardından Abdullah A., olay yerinden aracıyla uzaklaştı. Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hatice A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de evde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Abdullah A.'nın ellerinde eldivenle apartmandan çıktığı anların yer alırken, hamile eşini silahla yaralayarak kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

