Yalova'da feribot iskelesi açıklarında su yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Ceset, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

Yalova kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz yüzeyinde bir cesedi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizden çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Görenler hemen telefona sarıldı! Denizden kadın cesedi çıkarıldı

35-40 yaşlarında olduğu tahmin kadının kimlik tespit çalışması devam ediyor.

