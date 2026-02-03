İhlas Haber Ajansı
Görenler hemen telefona sarıldı! Denizden kadın cesedi çıkarıldı
Yalova'da feribot iskelesi açıklarında su yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Ceset, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.
Yalova kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz yüzeyinde bir cesedi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK
Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizden çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
35-40 yaşlarında olduğu tahmin kadının kimlik tespit çalışması devam ediyor.
