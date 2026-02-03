Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İyi Partili Turhan Çömez tarafından ortaya atılan “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya mecralarında yer alan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” iddialarını yalanladı.

"BİLGİLER BAĞLAMINDAN KOPARILIP ÇARPITILDI"

Yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir." denildi.

"KASITLI OLARAK YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU"

Açıklama şöyle devam etti: "Ayrıca kamu kurumları tarafından, “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır. Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

NE OLMUŞTU?

İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından bazı çocukların kayıp olduğunu iddia ederek bu olayı Epstein dosyalarıyla ilişkilendirmişti. Çömez, "2008-2016 yılları arasında tam 104,531 çocuk kaybolmuş. 2016 sonrasında ise kaybolan çocuklarımız için istatistik tutulmamış, yani sayıyı bilmiyoruz!" demişti.

