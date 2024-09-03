Narin Güran sadece onlardan biri! Kayıp çocuklarda dikkat çeken 'Antalya' detayı

Tüm Türkiye 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Diyarbakır'da 14 gündür süren arama çalışmalarında her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken, Türkiye'deki kayıp çocuklara dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusunun cevabını ararken, son olarak Narin'in amcası tutuklandı.

Kayıp Narin Güran'ın anne ve babası...

ACI GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Narin Güran'ın kaybı ile ilgili yaptığı yayında çarpıcı bilgiler verdi. Türkiye’de her yıl kaybolan çocuk sayısına değinen Altaylı, açıkladığı rakamlar ile acı gerçeği gözler önüne serdi.

İşte Altaylı’nın Türkiye’de kaybolan çocuklar hakkında bilgi verdiği o açıklamalar...

"EPEY BİR ŞEY BİLİYORLAR AMA PEK KONUŞAMIYORLAR"

"Çocuklar söz konusu olduğunda ben hakikaten dayanamıyorum. Eşim bana sorduğunda ‘benim oradan aldığım bilgiye göre amcası baş şüpheli gibi duruyor’ demiştim fakat daha sonra ibre amcadan uzaklaşıp kardeşleri, ailenin diğer fertlerine doğru gitti fakat sonra yeniden amcaya döndü. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Muhtemelen de öğrenemeyeceğiz. Bu gibi konularda mahalle halkı ve orada yaşayanlar epey bir şey biliyorlar ama pek konuşamıyorlar.

"İŞİN DAHA VAHİM TARAFI..."

İşin daha vahim tarafı şu. Bilindi, konuşuldu, üzerinde epeydir durulan ve muhtemelen, Allah korusun inşallah olmamıştır diyeceğim ama, muhtemelen de artık yaşamayan bir çocuk diye düşünüyorum ve o yüzden de çok dertleniyorum, çok üzülüyorum. Ama şunu da söylemek lazım, keşke bir tek Narin olsa... Türkiye'de o kadar fazla çocuk kayboluyor ki inanamazsınız! Bu vereceğim rakamlar aslında devletin resmi sayıları da bir yandan açık kaynaklardan edinebildiğimiz bilgilere göre Türkiye'de son 8 yılda kaybolan çocuk sayısı yaklaşık 100 bin, 98-99 bin civarında...

YILDA 10 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KAYBOLUYOR"

Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor; devletin resmi rakamlarına göre 10 binden fazla... Ayda kaybolan çocuk sayısı yine devletin resmi istatistik verilerine göre bin ila 1.200 arasında inanabiliyor musun? Biz Narin’den bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası mı? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortalıkta somut bir bilgimiz yok ama bunlar açıklanmış açık kaynaklarda haber olmuş sayılar.

"İLK SIRADA ANTALYA VAR"

İlk sırada neresi var? İstanbul diyeceğimi düşüneceksiniz muhtemelen nüfus oranında ama değil! En fazla çocuk kaybolan il yine açık kaynaklardaki bilgilere göre Antalya, ikinci sırada Diyarbakır var, üçüncü sırada Gaziantep var, dördüncü sırada İstanbul var. Belki İstanbul daha fazla ama kayda girmiyor onları bilmiyoruz...

Tokat'ta 8 yıl önce kaybolan Dursun Kağan hala bulunamadı. (Sağdaki)

"BUNLARIN SADECE BİR KISMINI DUYUYORUZ"

Ayda bin ila 1.200 arası çocuk kayboluyor Türkiye'de. Dehşet verici bir şey! Dehşet verici gerçekten! Bunların bir kısmını duyuyoruz bir kısmını duymuyoruz. Bunların sonra bulunan var mı, bulunmuyor mu, ne kadarı bulunuyor falan onları da çok net bilmiyoruz. Narin bunlardan sadece biri! Narin inşallah yaşıyordur, inşallah bulunur, inşallah..."