Müge Anlı’dan kayıp ‘Narin Güran’ açıklaması! Herkes merakla bekliyordu, ilk kez konuştu

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni sezona başladı. Yayında işlediği cinayetler yakından takip edilen Anlı’nın Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran konusuna değinip değinmeyeceği merak konusu olmuştu. Ünlü sunucu, kayıp Narin ile ilgili ilk kez konuştu.

Hafta içi her gün 10:00 ile 13:00 arasında ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 17. sezonu bugün başladı.

MÜGE ANLI’YA ‘NARİN GÜRAN’ MESAJLARI

Programın yeni bölümlerine ait fragman dün bir kez daha 1.8 milyon takipçili ‘mugeanliatv’ adlı Instagram hesabından paylaşıldı.

Tanıtımın altına yapılan ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran ile ilgili mesajlar dikkat çekti.

Kullanıcılar "Açılış Narin ile olur umarım" , "Narin'i senin bulmanı dört gözle bekliyoruz" gibi yorumlar yaptı.

MÜGE ANLI: NARİN’İN ANNE VE BABASI STÜDYODA OLACAKTI AMA…

Tüm Türkiye’nin haber almak için beklediği Narin Güran ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Müge Anlı’nın bu konuyu programa taşıyıp taşımayacağı merak konusu oldu.

Ünlü sunucu Anlı, yayın öncesi ATV’de Kahvaltı Haberleri’ne konuk oldu. Anlı, Narin Güran ile ilgili sessizliğini bozdu. Açıklamasında ise şunları söyledi:

“Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu. Arama çalışmaları 12 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

Yapılan inceleme sonucu S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi.

Öte yandan Narin'in bulunması için şu ana kadar 33 bin kişinin sorgulandığı öne sürüldü. Savcılıktan gelen talimat ile Narin'in ailesinin ise çapraz sorguda olduğu da öğrenilenler arasında.