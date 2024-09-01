Yayın tarihi belli olmuştu! Müge Anlı’ya ‘Narin’ mesajları yağdı

Her bölümü soluksuz izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için geri sayım başladı. Yeni sezona yarın başlayacak olan program şimdiden hayranları tarafından merak konusu oldu. Programın yeni sezon tanıtımı geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaşılmıştı. Paylaşımın altına Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’le ilgili yorumlar yağdı.

Tam 16 sezondur devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haziran ayının sonlarında bir sezonu geride bırakmıştı. Programın yeni sezonu merakla bekleniyordu. Ünlü sunucunun ekranlara ne zaman döneceği yayınlanan bir paylaşımla netleşmişti.

1.8 milyon takipçili ‘mugeanliatv’ adlı Instagram hesabından programın yeni sezon tanıtımı paylaşıldı. Yarın başlayacak olan programın yayınlanan tanıtımının altına yorum yağdı.

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcıları tarafından Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin ile ilgili yazılan yorumlar dikkat çekti.

Sosyal medyada “Müge Hanım çabuk dönün Narin’i ancak siz bulabilirsiniz“, “Narin’i sen bulurdun geç başladınız programa”, “Narin için sizi dört gözle beklerken yayın yasağı geldi” gibi yorumlar yapıldı.