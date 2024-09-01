Akın Akınözü'nden haftalar sonra ilk paylaşım!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 1 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme:

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Hercai dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Annesini son yolculuğuna yollarken çok zor anlar yaşayan ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından ilk kez paylaşım yaptı. Akınözü’nün paylaşımı görenlerin yüreğini yaktı.