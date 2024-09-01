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Akın Akınözü'nden haftalar sonra ilk paylaşım!

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Akın Akınözü&#039;nden haftalar sonra ilk paylaşım!

Magazin Haberleri

Hercai dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Annesini son yolculuğuna yollarken çok zor anlar yaşayan ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından ilk kez paylaşım yaptı. Akınözü’nün paylaşımı görenlerin yüreğini yaktı.

Hercai dizisinde canlandırdığı "Miran" karakteriyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmayı başaran oyuncu Akın Akınözü geçtiğimiz aylarda çok büyük bir acı yaşamıştı.

Akın Akınözü'nden haftalar sonra ilk paylaşım! - 1. Resim

Daha önceleri 'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Deliha', 'Payitaht Abdülhamit' gibi pek çok yapımda rol alan Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti.

Akın Akınözü'nden haftalar sonra ilk paylaşım! - 2. Resim

Sanat dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Akınözü tabutun yanından da bir an olsun ayrılmamıştı.

Akın Akınözü'nden haftalar sonra ilk paylaşım! - 3. Resim

Acı gününden sonra sosyal medya kullanımını epey azaltan Akın Akınözü ilk defa bir paylaşım yaptı. "Sonsuz Özlem'le" notunun yer aldığı kare dikkatlerden kaçmadı. Paylaşım görenlerin yüreklerini yaktı.

Düzenleyen:  - Magazin
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