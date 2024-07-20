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Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti

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Akın Akınözü&#039;nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti
Akın Akınözü, Oyuncu, Haber

Magazin Haberleri

Hercai dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Özlem Akınözü, birçok başarılı projede yer almıştı.

Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde başarılı performanslar sergiledi. Ünlü oyuncu "Karagül" ve "Deliha" gibi sevilen yapımlarda önemli rollerde yer aldı.

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Özlem Akınözü hayatını kaybetti. Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti - 1. Resim

"Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz."

Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti - 2. Resim

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964'te Ankara'da doğdu. Akınözü, ilköğretim eğitimini Ahmet Vefik Paşa'da tamamladıktan sonra Özel Yükseliş Koleji ve Özel Yenişehir Koleji'nde okudu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Bugüne kadar Sensiz Olmuyor (Sema), Sahte Prenses (Sabahat), Dicle (Revnak), Tek Türkiye (Zelal), Karagül, Zeytin Tepesi ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol aldı. Ayrıca 2018 yılında Deliha 2 adlı sinema filminde de oynadı.

1989 yılında evlenen usta oyuncunun oğlu ise ekran severlerin yakından tanıdığı yakışıklı oyuncu Akın Akınözü.

Düzenleyen:  - Magazin
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