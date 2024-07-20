Otopark ücretini duyunca şoke oldu! Zafer Algöz o sözlerle isyan etti

İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı. Bir saatlik otopark ücreti 70 TL oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarına usta oyuncu Zafer Algöz isyan etti.

İSPARK ücret tarifelerine yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan son zamma göre 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya aylık abonmanlık ise 5 bin Türk lirası'na yükseldi.

" VALLA PES VE YUH"

Sabah'ın haberine göre, tiyatro sanatçısı Zafer Algöz, fahiş ücrete şu sözlerle tepki gösterdi:

"Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!"