Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Otopark ücretini duyunca şoke oldu! Zafer Algöz o sözlerle isyan etti

Otopark ücretini duyunca şoke oldu! Zafer Algöz o sözlerle isyan etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Otopark ücretini duyunca şoke oldu! Zafer Algöz o sözlerle isyan etti
İspark, Zafer Algöz, Otopark Ücreti, Haber

Magazin Haberleri

İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı. Bir saatlik otopark ücreti 70 TL oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarına usta oyuncu Zafer Algöz isyan etti.

İSPARK ücret tarifelerine yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan son zamma göre 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya aylık abonmanlık ise 5 bin Türk lirası'na yükseldi.

Aylık otopark ücretini duyunca şoke oldu! Zafer Algöz o sözlerle isyan etti - 1. Resim

" VALLA PES VE YUH"

Sabah'ın haberine göre, tiyatro sanatçısı Zafer Algöz, fahiş ücrete şu sözlerle tepki gösterdi:

"Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!"

Düzenleyen:  - Magazin
Cezaevinden izinli çıkan mahkum alkollü yakalandı! Polise 2 saat dil döktüMerapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik! Lav akıntıları ve kül bulutları oluştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 yaşında kaçarak evlenmişti! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası - Magazin16 yaşında kaçarak evlenmişti! Şimdi annesinin kopyasıUzun süredir ekranlarda yoktu! Selin Demiratar'ın son hali görenleri şaşırttı - MagazinUzun süredir ekranlarda yoktu! Son hali görenleri şaşırttıMeclis'teki düzenleme akıllara onları getirdi! Eşlerini bıraktılar soyadlarını asla - MagazinMeclis'teki düzenleme akıllara onları getirdiDilan Polat ve Engin Polat hakkında MASAK raporu ortaya çıktı! O detay şaşırttı - MagazinMerak edilen MASAK raporu ortaya çıktı!Bella Hadid'i reklam yüzü yapmıştı! Adidas tepkilere boyun eğdi, skandal karara imza attı - MagazinReklam yüzü olmuştu! Ünlü markadan skandal kararMetin Akpınar'a ikinci şok! Kızından bomba açıklama - MagazinMetin Akpınar'a ikinci şok! Kızından bomba açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...