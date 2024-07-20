Uzun süredir ekranlarda yoktu! Selin Demiratar'ın son hali görenleri şaşırttı

'Huzur Sokağı' (2012-2014) dizisinden bu yana ekranlarda uzak olan 41 yaşındaki oyuncu Selin Demiratar geçtiğimiz günlerde bir AVM'de objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp, yeni sezon ürünlerini inceledi. Oyuncunun son hali ise gözlerden kaçmadı.

Birçok dizi ve filmde yer alan Selin Demiratar oyunculuk serüvenine 16 yaşında Koçum Benim dizisiyle başladı. Ünlü oyuncu daha sonra Dur Yolcu, Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı, Huzur Sokağı gibi birçok projede yer aldı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu geçtiğimiz günlerde bir AVM’de görüntülendi. Ünlü ismin son hali görenleri şaşırttı.

Birkaç eksiğini tamamlamak için AVM’ye geldiğini söyleyen Demiratar, "İki günlüğüne İstanbul'a geldim, tekrar Bodrum’a döneceğim. Birkaç eksik vardı, o sırada onları almaya geldim" açıklamasında bulundu.

Şık tarzı ve makyajsız hali ile dikkat çeken oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı. Oyuncunun son hali ile ilgili “Her zaman çok güzel”, “Doğal bir güzelliği var” gibi yorumlar yapıldı.