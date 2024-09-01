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Kuruluş Osman'a 'Karesi Bey' geliyor! Ünlü oyuncu kadroda

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Magazin Haberleri

Hayranları, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunu büyük bir merakla bekliyor. 6. sezonu seyirciyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Çekimler ise eylül ayının ikinci haftası başlayacak.

Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit’li yeni sezonuyla seyirciyle buluşacak. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezon oyuncuları şimdiden merak konusu oldu.

Kuruluş Osman'a 'Karesi Bey' geliyor! Ünlü oyuncu kadroda - 1. Resim

Kuruluş Osman”ın 6. sezon çekimleri için hazırlıklar devam ediyor. Bozdağ Film imzalı dizinin kadrosuna çok flaş bir isim katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ekin Mert Daymaz, Erdem Şanlı ve Ali Önsöz gibi oyuncuların dahil olduğu dizinin kadrosuna dikkat çeken bir isim daha geldi.

Kuruluş Osman'a 'Karesi Bey' geliyor! Ünlü oyuncu kadroda - 2. Resim

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli fenomen dizinin altıncı sezonuna “Karesi Bey” rolüyle dahil oldu. Dizinin yeni sezon çekimleri ise eylül ayının ikinci haftası başlayacak.

Kuruluş Osman'a 'Karesi Bey' geliyor! Ünlü oyuncu kadroda - 3. Resim

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli,  7 Nisan 1959'da Solhan, Bingöl'de doğdu. 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan sanatçı Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Kuruluş Osman'a 'Karesi Bey' geliyor! Ünlü oyuncu kadroda - 4. Resim

Sürmeli, Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Baba Ocağı, Hürrem Sultan, Kolpaçino gibi birçok yapımda rol aldı.

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