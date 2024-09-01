Emir Can İğrek apar topar konserini iptal etti! Hayranlarına megafonla şarkı söyledi

‘Ali Cabbar’ şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Emir Can İğrek, geçtiğimiz akşam Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Ancak aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kalan şarkıcı megafonla bir şarkı söyleyerek hayranlarına moral verdi.

Emir Can İğrek, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü Parti İptal’i geçtiğimiz aylarda çıkarmıştı. Albümde yer alan ‘Ali Cabbar’ ise dinlenme rekorları kırmıştı.

Şarkıcı geçtiğimiz akşam Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Ancak şarkıcı aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı. Konser alanında toplanan kalabalığa hitap eden Emir Can İğrek, megafonla bir şarkı söyleyerek hayranlarına moral verdi.

KONSERİNİ ERTELEYEN EMİR CAN İĞREK AÇIKLAMA YAPTI

Yağmur nedeniyle ıslanan elektrik kablolarının teknik aksaklıklara yol açabileceğini ve bu durumun hem sanatçıların hem de dinleyicilerin güvenliği açısından risk taşıdığını belirten İğrek, sahneye çıkarak durumu açıkladı.

İğrek, "Güvenliğimiz ve sağlığımız için bu konseri yapmamız mümkün değil. Sizlerin ve bizim güvenliğimiz her şeyden önemli" diyerek hayranlarından anlayış beklediğini ifade etti. Ünlü isim, konserin başka bir tarihe erteleneceğini belirterek dinleyicilere teşekkür etti.