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Mahmut Tuncer arkadaşı Kahtalı Mıçe'nin son halini paylaştı! Yorum yağdı

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Mahmut Tuncer arkadaşı Kahtalı Mıçe&#039;nin son halini paylaştı! Yorum yağdı

Magazin Haberleri

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen şarkıcı Mustafa Aslan, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer uzun zamandır kemoterapi gören Mıçe’yi ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Mıçe’nin son haline ise sosyal medyada yorum yağdı.

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Mustafa Aslan’ın geçen mayıs ayında gırtlak kanserine yakalandığı iddia edilmişti. Onur Akay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Mahmut Tuncer arkadaşı Kahtalı Mıçe'nin son halini paylaştı! Yorum yağdı - 1. Resim

İddiaların ardından açıklamada bulunan Kahtalı Mıçe, haberleri yalanlayarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Kahtalı Mıçe, ince bağırsağının üstünde iki tane kitle bulunduğunu, bunların tedavi ve kemoterapi sürecinde olduğunu belirtmişti.

Mahmut Tuncer arkadaşı Kahtalı Mıçe'nin son halini paylaştı! Yorum yağdı - 2. Resim

Mahmut Tuncer, sıkıntılı günler geçiren arkadaşını yalnız bırakmadı. Kahtalı Mıçe'yi ziyaret eden ünlü isim, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mahmut Tuncer arkadaşı Kahtalı Mıçe'nin son halini paylaştı! Yorum yağdı - 3. Resim

63 yaşındaki türkücü paylaşımına "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere" notunu düştü.

Mahmut Tuncer arkadaşı Kahtalı Mıçe'nin son halini paylaştı! Yorum yağdı - 4. Resim

Sosyal medyada “Geçmiş olsun”, “Mahmut abi selamlarımızı iletin”, “Gayet iyi gördüm Mustafa abiyi” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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