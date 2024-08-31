Burcu Biricik ticarete atıldı! Yeni işi şaşırttı

Fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin'le 2016 yılında evlenen Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda kızını kucağına almıştı. Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Ayvalık Küçükköy'deki yeni girişimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu ve eşi Ayvalık’ta butik otel açtı.

Uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenen Burcu Biricik geçtiğimiz aylarda kızını kucağına almıştı.

Son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan' rolünü canlandıran ünlü oyuncu kızına ise Luna ismini vermişti. Ünlü oyuncu ve eşi bu kez Ayvalık Küçükköy’deki yeni girişimleri ile dikkat çekti. Ünlü çift, yönetmen arkadaşları Buğra Alkıroğlu’nun ortaklığında 5 odalı butik otel açtı.

Hürriyet’in haberine göre, sürdürülebilirlik ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kurulu olan otelin odalarına ağaç, su, toprak, metal ve ateş gibi doğadan esinlenen element isimleri verildi.

Ayrıca otelin dışarıdan misafir kabul eden bir restoranı da bulunuyor. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, bu mutluluklarını özel bir davetle kutladı.