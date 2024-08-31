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Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçlarını görenler şoke oldu! Durum farklı çıktı

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Afra Saraçoğlu&#039;nun kısacık saçlarını görenler şoke oldu! Durum farklı çıktı

Magazin Haberleri

Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Setten bir karesini paylaşan oyuncunun kısa saçları dikkat çekti. Herkes yeni rolü için saçlarını kestirdiğini iddia ederken gerçek başka çıktı.

Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolüyle hafızalara kazınan Afra Saraçoğlu hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçlarını görenler şoke oldu! Durum farklı çıktı - 1. Resim

Hayranları tarafından dizinin yeni sezonu merakla beklenilirken Afra Saraçoğlu’nun son paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçlarını görenler şoke oldu! Durum farklı çıktı - 2. Resim

Dizinin üçüncü sezon çekimlerinden bir karesini paylaşan oyuncunun kısa saçları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü ismin saçlarını kestirip kestirmediği merak edilirken başka çıktı.

Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçlarını görenler şoke oldu! Durum farklı çıktı - 3. Resim

AFRA SARAÇOĞLU PERUK TAKMIŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Afra Saraçoğlu’nun yüzü olduğu şampuan markasıyla anlaşması devam ettiği için saçlarını kestiremediği, bir perukla kısaltılmış gibi gösterildiği öğrenildi.

Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçlarını görenler şoke oldu! Durum farklı çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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