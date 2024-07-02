Afra Saraçoğlu "Artık görüşmem" dediği babasıyla yıllar sonra bir araya geldi

Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babası Uğur Saraçoğlu’nu affetmek için bir adım attı. Babasıyla görüşmek için yurt dışına giden oyuncu, yan yana poz verdikleri bir kareyi de paylaştı.

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir ile başrol oynayan Afra Saraçoğlu, yıllardır görüşmediği babasıyla bir araya geldi.

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu, babasıyla ilgili samimi bir itirafta bulunmuştu. Babasının ebeveynlikteki rolünden bahseden oyuncu kendisinde hiç emeği olmadığını söylemişti.

“ÜZERİMDE HİÇ EMEĞİ YOK” DEMİŞTİ

Saraçoğlu, annesiyle kendisini küçük yaşta terk eden babasıyla ilgili “Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok” şeklinde konuşmuştu.

YILLAR SONRA BULUŞTULAR

Afra Saraçoğlu, yıllar sonra babasını affetti. En son 13 yaşındayken gördüğü ve yurt dışında yaşayan babasını ziyaret etti. Amerika’ya giden isim babasıyla bir araya geldi. Buluşmadan kareler ise sosyal medyaya yansıdı.

Bazı kullanıcılar baba kızın sigarayla poz vermesine tepki gösterdi.