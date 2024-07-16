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Burcu Biricik anne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldi

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Burcu Biricik anne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldi
Burcu Biricik, Luna, Haber

Magazin Haberleri

Fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin'le 2016 yılında evlenen Burcu Biricik, kızını kucağına aldı. Hamile olduğu dönemde sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Biricik, doğumu İstanbul'da yaptı. Oyuncu kızına Luna ismini verdi.

Uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi Emre Yetkin ile 2016 yılında dünyaevine giren Burcu Biricik, İstabul'daki özel bir hastanede doğum yaptı.

Burcu Biricik anne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldi - 1. Resim

Son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan' rolüne hayat veren ünlü oyuncu kızına Luna ismini verdi.  Luna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burcu Biricik'in erkek kardeşinin eşinin paylaşımıyla Luna'nın dünyaya geldiği ortaya çıktı.

Burcu Biricik anne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldi - 2. Resim

"HADİ GEL"

Geçtiğimiz günlerde eşinin karnına dokunduğu kareyi paylaşan Yetkin, kızı Luna'ya "Hadi gel" diye seslenmişti. 

Burcu Biricik anne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldi - 3. Resim

Vogue Türkiye dergisine de konuşan oyuncu, "Hayatımın neye gebe olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir cana annelik yapmak nedir, nasıl olur, bize ne kapılar açar hiç bilmiyorum ama bu bilinmezlik beni anksiyeteye de sürüklemiyor. Olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum" demişti.

Düzenleyen:  - Magazin
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