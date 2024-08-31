Devlet Bahçeli'den 'Ferdi Tayfur' talimatı! Harekete geçildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adana Sarıçam'da Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yaptıracağı ortaya çıktı. MHP'li Sarıçam Belediyesinin çalışmalarına başladığı projenin 5 Ocak 2025'te tamamlanması beklendiği ifade edildi.

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MHP’li Sarıçam Belediyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hayranı olduğu Ferdi Tayfur'un adına Adana'da bir müze ve sanat parkı yapacak.

Adana’nın kurtuluş günü olan 5 Ocak’ta açılması planlanan parkta, Tayfur’un şarkı isimlerinin verileceği yazlık sinema ve dinleti alanı olacak.

Belediye, Bahçeli'nin talimatı üzerine Adana'nın da kurtuluş günü olan 5 Ocak tarihinde müzeyi açmak için çalışmalara başladı. Proje kapsamında parkta, Tayfur şarkılarının isimlerinden oluşan "Emmioğlu" yazlık sineması, "Merak Etme Sen" dinleti alanı gibi bölümler yer alacak.

MHP'nin sosyal medya hesabından 24 Nisan 2024'te Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yalnız başına yürüyüş yaptığı bir video paylaşılmıştı.