Ferdi Tayfur'un kızından olay sözler! 'Utanıyorum, yüzüm kızarıyor' diyerek açıkladı: "50 milyon TL..."

Son dönemlerde Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim bir türlü dinmiyor. Soyadı savaşında sular durulmuyorken Tuğça Tayfur’dan yeni bir açıklama geldi. Tayfur, babasının kendisinden 50 milyon TL istediğini iddia etti.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ise kızı Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tayfur, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Tuğçe'nin "Tayfur" soyadını ticari amaçlarla kullandığını ve eserlerini sosyal medya ve sahnelerde izinsiz paylaştığını iddia etti.

Ayrıca, Tuğçe'nin işletmekte olduğu "Tuğçe Tayfur Store" isimli mağazanın da isim hakkını ihlal ettiğini ifade etti. Ferdi Tayfur'un avukatı, Tuğçe'nin sosyal medya ve diğer dijital mecralarda Ferdi Tayfur ve ailesi hakkında herhangi bir açıklama yapmamasını istedi. Aksi takdirde, Tayfur'un yasal haklarını kullanacağı ve suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

FERDİ TAYFUR'UN KIZI TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tuğçe Tayfur ise babasının suç duyurusuna tepki gösterdi. Tayfur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tuğçe Tayfur, " Sosyal medya hesabından video paylaşan Tuğçe Tayfur, "Ben haksızlığa geldiğimde susamıyorum, gerçekten deniyorum susmayı. Dosyayı benden gizlediler. Çok merak edip dosyanın içeriğini gördüğümde utandım biliyor musunuz. Yüzüm kızardı. Tuğçe Tayfur Store bir marka ve ben tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu benim öz babamın soyadı ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun? 50 milyon TL olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Utandım. Yemin ediyorum utandım. Tuğçe Tayfur benim sen değilsin ki... Ben Ferdi Tayfur Store açmadım. Kendi adımla açtım mağazayı. Senin istediğin gibi oldu; sahneyi bırak, sen zaten güzel çizim yapıyorsun dedin. Kocamda arkamda durdu işte. Şoktayım" ifadelerini kullandı.