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Tuğçe Tayfur'a haciz şoku... Başı eşinin borçlarıyla dertte...

Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
- Güncelleme:
Tuğçe Tayfur&#039;a haciz şoku... Başı eşinin borçlarıyla dertte...

Magazin Haberleri  / Milliyet

Ferdi Tayfur'un kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz yıl Muhammet Aydın ile dünyaevine girmişti. Tayfur'un eşi Aydın’ın ödemediği araba borcu nedeniyle çiftin Zekeriyaköy'deki evlerine icra memurları geldiği iddia edildi. Konu ile ilgili Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi.

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur geçtiğimiz sene Muhammet Aydın ile evlenmişti. Ünlü çiftin alacaklarıyla başı dertte… İddiaya göre Aydın, kullanmak için aldığı lüks aracı, araç sahibinden vekalet alarak başka bir kişiye sattı. Ancak araç sahibine olan 675 bin TL'lik borcunu ödemedi.

Bunun üstüne araç karşılığı verdiği senetler de sahte çıkınca alacaklı kişi Aydın'ı mahkemeye verdi.

Geçen günlerde icra memurları Aydın ve Tayfur'un Zekeriyaköy'deki evine gitti. Üç hafta önce doğum yapan Tuğçe Tayfur, karşısında icra memurlarını görünce büyük şok yaşadı.

Tuğçe Tayfur'a haciz şoku... Başı eşinin borçlarıyla dertte... - 1. Resim

"HABERİM OLURDU"

Şarkıcı, icra memurlarının eve girmesine izin vermeyince devreye jandarma girdi. Memurlar işlemleri, emniyet güçlerinin yardımıyla yapabildi.

Evde bulunan ve çifte ait olan lüks marka saatlerin de eksper tarafından incelenerek sahte olduğu öğrenildi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, "Ben tatildeyim, annem evde. Öyle bir şey olsaydı haberim olurdu" sözleriyle icra iddiasını yalanladı

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Milliyet
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