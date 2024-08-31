Türkan Şoray'la aynı filmde rol almıştı! Ünlü oyuncu Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı
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Sultan dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça yaşlandığı görülen oyuncu, sevenlerine mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Sosyal medyada oyuncunun son hali ile ilgili yorum ve yağdı.
1978 yılında Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Sultan filmindeki Kemal rolüyle adından söz ettiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bulut Aras yıllar sonra görüntülendi.
Oyunculuğu bırakan Aras şimdilerde gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor. Ünlü isim yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
BULUT ARAS SEVDİKLERİNE MESAJ DA GÖNDERDİ
71 yaşındaki ünlü isim değişimiyle dikkat çekerken sevenlerine bir de mesaj göndermeyi ihmal etmedi.
Herkese sevgilerini ileten Bulut Aras "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim her şey için" dedi.