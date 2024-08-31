Türkan Şoray'la aynı filmde rol almıştı! Ünlü oyuncu Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 31 Ağustos 2024 09:35 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 10:07 - Güncelleme:

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Sultan dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça yaşlandığı görülen oyuncu, sevenlerine mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Sosyal medyada oyuncunun son hali ile ilgili yorum ve yağdı.